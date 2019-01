O resgate de Julen Jimenez, o menino espanhol de dois anos que caiu há mais de uma semana num poço em Málaga, está cada vez mais perto e está a motivar reações por parte daqueles que lhe são mais queridos. Rafael Vivancos, padre no bairro de El Palo onde a criança vive com os pais, José e Vicky, deixou uma emocionada carta para que as pessoas que acompanham os passos do resgate compreendam o quotidiano de Julen.

"O nosso bairro é uma zona empobrecida e muito fustigada pela crise económica, com índices de desemprego enormes que faz com que muita gente sem trabalhar se torne carne para a marginalidade [...] mas são pessoas boas, nobres e recetivas, como mostra o grande número de imigrantes que vivem na comunidade sem qualquer problema", refere Vivancos.

Antigo missionário em África, o padre espanhol refere que já viu muita dor e morte em toda a parte do mundo e que, independentemente da pessoa ser próxima ou não, a dor que sente é a mesma. "Como podemos diz como estamos a viver esta tragédia? Se já ficamos completamente partidos quando ouvimos ou vemos a situação na Palestina e na Síria, como podemos não romper completamente quando a dor está na porta ao lado, com rostos e nomes bem conhecidos?", pergunta o pároco.

"Ontem uma vizinha dizia-me: ‘Nós que temos filhos temos que nos pôr no lugar daqueles pais’. E eu respondi que todos têm, todos os vizinhos se encontram muito tristes, com muita dor e sem saber o que fazer", apontado depois na carta uma oração de vigília a Julen que se celebrou em honra à Nossa Senhora das Angústias. "Somos cristãos adultos e não acreditamos em varinhas mágicas que solucionem os nossos problemas. É por isso que estão no local estas magníficas pessoas a trabalhar no seu resgate."

Segundo a imprensa espanhola, as equipas de resgate terminaram, esta segunda-feira, o túnel vertical paralelo ao poço – um trabalho que, avança o El Español, durou 54 horas em vez das esperadas 15.



Na passada sexta-feira, surgiram nas redes sociais impressionantes desenhos que ilustram o resgate de Julen junto ao seu falecido irmão Oliver.