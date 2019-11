A polícia indicou à Sky News a existência de cinco vítimas.



O sistema de videovigilância mostra um agente armado no início da ponte atrás de um carro da polícia, apontando uma arma e mostrando depois um corpo sobre o chão no lado oposto da ponte.

We are currently dealing with an incident at London Bridge. Please stand by for updates.

A zona central de Londres foi encerrada e o Serviço Britânico de Ambulâncias já está no local.





We are responding to this incident and have crews on scene.



More information will be available as soon as we have it.