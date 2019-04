Na zona leste da capital italiana, um protesto alegadamente organizado por dois grupos de extrema-direita bloqueou a entrada de 70 ciganos num centro de acolhimento. Presidente da Câmara de Roma ordenou uma investigação.

Na noite de terça-feira, na zona leste da capital italiana, centenas de pessoas reuniram-se em protesto contra a chegada de famílias ciganas a um centro de acolhimento em Roma. A presidente da Câmara de Roma, Virginia Raggi, ordenou uma investigação ao incidente.

Garantindo que havia um "clima muito pesado de ódio", Raggi afirmou ter intervindo no protesto, alegadamente organizado por dois grupos de extrema-direita, para "impedir que a situação degenerasse". "Intervim para proteger os muitos cidadãos honestos daquela área e as 33 crianças", disse. As famílias foram entretanto alojadas noutro lugar.

Um vídeo publicado pelo jornal La Reppublica mostra os manifestantes a erguerem barricadas para bloquear a entrada no centro a um grupo de 70 ciganos – mais de 30 menores – que ia ser transferido temporariamente para o centro. "Eles têm de morrer à fome", ouve-se. As imagens mostram ainda pessoas a pisar comida que se destinava às famílias ciganas.





"Vão-se embora, ou saem ou nós matamos-vos", disse um manifestante, segundo o jornal La Stampa.

O ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, condenou a violência mas reforçou a sua promessa de acabar com os acampamentos de ciganos em Itália. "O objetivo para que estou a trabalhar há meses é não ter nenhum acampamento até ao fim do meu mandato como ministro", disse à agência de notícias Ansa.

Quando chegou ao poder, em junho de 2018, Salvini sugeriu um recenseamento de ciganos para facilitar a expulsão de estrangeiros em situação irregular. "Os ciganos italianos têm, infelizmente, de ser mantidos em casa", disse, na altura.