Foi há dois anos e três meses que Harvey Weinstein começou a ser acusado publicamente de abusos sexuais e violação por mais de 80 mulheres. Sob as luzes do movimento #MeToo, o júri do julgamento do antigo produtor de Hollywood começa esta terça-feira a deliberar em Nova Iorque, depois de quase um mês e meio em tribunal em que duas alegadas vítimas ocupam os lugares principais.

Weinstein enfrenta cinco acusações neste julgamento relacionadas com agressões a duas mulheres. Miriam Haleyi, uma assistente de produção da sua empresa a quem o produtor terá forçado sexo oral em 2006, e a aspirante a atriz Jessica Mann, que terá sido violada num quarto de hotel de Manhattan em 2013. Pode enfrentar uma pena de prisão perpétua se a acusação conseguir traçar um padrão de comportamento sexual predatório e compulsivo durante décadas.



Esta terça-feira, espalharam-se pela comunicação social as imagens do produtor de cinema a entrar no tribunal. De andarilho, Weinstein, de 67 anos, caminhou devagar ao lado da advogada. "Acho que aprendeu bons truques de representação", disse a atriz Rose McGowan, que acusa o produtor de violação.



Sobre as acusações de que é alvo, Weinstein, detido em maio de 2018, sempre negou os alegados abusos e garantiu que todas as relações sexuais que teve com estas duas mulheres foram consensuais.





Estes são os momentos-chave do julgamento de Harvey Weinstein.

"Pensei, 'estou a ser violada'"

Miriam Haleyi chorou enquanto testemunhou. Lamentou ter aceitado o convite para ir a casa de Weinstein, onde diz que este lhe fez sexo oral contra a sua vontade.

"Ele estava a beijar-me e a acariciar-me. Comecei a andar para trás porque ele estava a empurrar-me com o corpo dele e acabei por cair numa cama. Agarrou-me. A certo ponto, percebi o que estava a acontecer. Pensei, ‘estou a ser violada", disse a antiga assistente de produção do Project Runway em tribunal.

Ao júri do Supremo, Haleyi, agora com 42 anos, contou que tentou fugir. "Disse-lhe que não queria que aquilo acontecesse. ‘Isto não vai acontecer, estou com o período’". Depois disso, segundo diz, Weinstein tirou-lhe o tampão e fez-lhe sexo oral enquanto a agarrava.

Questionada pela defesa do ex-produtor de Hollywood, Miriam Haleyi admitiu ter aceitado viagens para Los Angeles e Londres já depois do alegado ataque. Defendeu que precisava de trabalho.

Jessica Mann, que acusa Weinstein de violação, assegurou em tribunal que começou uma relação "degradante" com o antigo produtor que não envolveu relações sexuais até ao dia em que este a terá violado.



"Eu sei que a minha relação com ele foi complicada. Isso não altera o facto de que ele me violou", disse depois de ser interrogada pela defesa de Weinstein. O seu testemunho foi interrompido quando a mesma não conseguiu continuar a ler um email que escreveu em 2014 onde apelidava Weinstein de ser um "pseudo-pai" para ela. A defesa sugeriu, repetidamente, que a mulher decidiu ter relações sexuais de livre vontade para subir na carreira.

Apesar de não fazerem parte das acusações pelas que Weinstein está a ser julgado, a acusação introduziu provas de alegados ataques a outras mulheres. Uma delas foi a atriz Annabella Sciorra, que acusou o produtor de a ter violado no seu apartamento há 25 anos.

"Teve relações sexuais comigo enquanto eu tentava resistir, e não pude lutar mais porque ele me prendeu as mãos", disse.

A estilista Dawn Dunning garantiu que Weinstein lhe ofereceu participações em filmes em troca de sexo a três. Depois de ter recusado, o produtor terá dito: "é assim que esta indústria funciona".

Tarale Wulff era empregada de mesa quando Harvey Weinstein a convidou para ir a sua casa para falar sobre um papel num filme. Ali, contou, atirou-a para cima da cama e, depois de lhe dizer que não se preocupasse porque tinha feito uma vasectomia, violou-a.

Lauren Young, que acusa o produtor num outro processo de abuso sexual em Los Angeles, disse que foi "apanhada" na casa de banho do seu quarto de hotel, onde Weinstein se terá masturbado à sua frente enquanto lhe agarrava no peito. "Isto é o que todas as atrizes fazem para singrar", terá dito o produtor.

"O acusado não só feriu a dignidade e a vida destas vítimas, como as subestimou", defendeu a acusação.





Os testemunhos a favor de Weinstein

O escritor Paul Feldsher testemunhou a favor da defesa. Em tribunal, disse que Annabella Sciorra lhe tinha dito que tinha feito "uma coisa louca com o Harvey" e que nunca lhe pareceu que tivesse um caráter negativo.

Elizabeth Loftus, professora na Universidade da Califórnia, disse ao júri que as memórias das pessoas podem ficar distorcidas e testemunhou que emoções fortes à volta de uma memória não são garantia de que esta seja verdadeira.

Já a atriz Talita Maia, amiga de Jessica Mann, e o seu antigo agente afirmaram que a aspirante a atriz nunca mostrou sinais de stress – nem mesmo horas depois da alegada violação.



Maia garantiu aos jurados que passou o resto do dia da alegada violação com Mann e afirmou que a mulher que acusa Weinstein descrevia-o como a sua "alma gémea espiritual". Referiu também que o episódio de alegado abuso sexual aconteceu no decorrer de uma relação entre ambos que durou vários anos.

Durante as alegações finais, a advogada de Harvey Weinstein pediu aos jurados para deixarem de parte as emoções de lado. São "a última linha da defesa" contra uma "exageradamente zelosa" comunicação social e acusação, afimou Donna Rotunno.

Harvey Weinstein nunca se sentou para depor durante todo o julgamento. Os seus advogados asseguraram que o caso era tão fraco que o seu testemunho não tinha sido necessário.

No final, tudo dependerá de sete homens e cinco mulheres do júri, que deverão chegar a um veredito por unanimidade para cada uma das acusações.

Se fracassarem, o juiz James Burke poderá ser forçado a declarar nulo o julgamento.



O julgamento ocorre cerca de dois anos após o jornal The New York Times e de a revista The New Yorker terem publicado, em outubro de 2017, reportagens a denunciar o escândalo sexual no meio cinematográfico norte-americano.

Foi a partir dessas reportagens que se gerou o movimento coletivo espontâneo de denúncia e partilha #MeToo.