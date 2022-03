Os jovens que tentam voltar à Ucrânia para defender o seu país

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Numa altura em que mais de 256 mil pessoas atravessaram a fronteira da Ucrânia para fugir da invasão das forças militares russas, a SÁBADO encontrou o caso contrário: ucranianos, muitos deles jovens, que querem voltar ao seu país para apoiar Volodymyr Zelensky e defender a Ucrânia.





juntar-se às unidades de defesa territoriais porque sentiu que "devia ficar".

Na Ucrânia, homens e mulheres juntaram-se a unidades de defesa territorial e formaram as suas próprias milícias locais. Todos os homens entre os 18 e os 60 anos foram impedidos de deixar o país ao mesmo tempo que centenas de milhar abandonam-no.

"Esta é a minha terra natal. É o meu país e está a ser invadido. Há uma mobilização geral no país e tenho de ir lá ajudar", afirmou um destes jovens que tentam entrar na Ucrânia."Viva a Ucrânia", "vencer Putin" ou "a invasão tem de ser contida" são algumas das frases repetidas por ucranianos que abandonaram as suas vidas e os seus empregos por toda a Europa para virem combater pelo seu país, numa altura em que muitas famílias tentam fugir da Ucrânia.Este é o mesmo testemunho de Max Karmazin, um entre os milhares de ucranianos em todo o país que avançaram com o pedido do presidente para pegar em armas e lutar contra os russos. O jovem, que chegou a fugir da capital, Kiev, com amigos, no dia da invasão russa, acabou por