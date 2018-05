Procuradores em Roma estão a investigar a explosão de um autocarro no centro da cidade histórica, o décimo na capital italiana só este ano. O episódio ocorreu esta terça-feira na Via del Triton, perto da fonte de Trevi.

De acordo com a agência de notícias italiana ANSA, a explosão foi alegadamente causada por um curto-circuito, embora turistas e passageiros tenham pensado inicialmente tratar-se de uma bomba. Embora não tenham havido vítimas nem feridos, duas lojas naquela rua foram afectadas.

"Houve um grande ruído e toda a gente começou a fugir desesperadamente porque não conseguiam perceber o que se estava a passar", noticiou o jornal Il Messaggero, sediado na rua onde ocorreu a explosão. "Pensámos que era uma bomba", contaram alguns turistas japoneses ao diário italiano.

Estes episódios têm-se tornado frequentes em Roma, com os residentes romanos a apontarem os transportes públicos como uma maior ameaça à sua segurança que o terrorismo, de acordo com o The Guardian. Só no último ano foram mais de 22 explosões em autocarros e 14 no ano anterior, sempre sem vítimas a registar.

Os incidentes têm aumentado substancialmente a pressão sobre as autoridades de transportes públicos da cidade. A Atac, empresa de transportes locais italiana, tem vindo a ser assolada por casos de administração duvidosa, falta de investimento e escândalos corrupção, com cerca de 36% dos seus autocarros a estarem, neste momento, em reparações.

O ministro do Interior italiano, Marco Minniti, visitou o local da explosão com Linda Meleo, a vereadora da cidade romana responsável pelos transportes. A Junho de 2016, por altura da eleição de Virginia Raggi como presidente do município de Roma, Meleo tinha prometido 200 novos autocarros para circulação.

No entanto, segundo o Guardian, Raggi admitiu que grande parte deste conjunto seria "demasiado velho". "As investigações estão a cabo para estabelecer a causa do acidente. O que importa realçar é que o conjunto de autocarros da Atac é extremamente velho. O veículo que explodiu tinha cerca de 15 anos", afirmou a presidente da cidade romana.