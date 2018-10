O governo venezuelano garante que Fernando Alban, detido na sede dos serviços secretos do país, atirou-se da janela do 10.º andar. Muitos cidadãos do país não acreditam e já saíram para a rua em protesto.

Fernando Alban, um político venezuelano detido na sede Serviço Bolivariano de Inteligência à espera de ser levado para tribunal, morreu na segunda-feira passada depois de cair da janela do 10.º andar. Segundo a versão oficial do governo da Venezuela, o político, suspeito de estar envolvido no alegado ataque contra Nicólas Maduro no dia 4 de Agosto, pediu para ir à casa-de-banho e suicidou-se.

A tese é contestada pelo partido da oposição ao presidente da Venezuela e por populares, que não acreditam que Alban se tenha matado. Júlio Borges, firme adversário de Maduro e fundador do partido Primeiro Justiça, garante que o vereador do município Libertador, em Caracas, estaria a ser pressionado pelos serviços secretos para denunciar, alegadamente, "uma série de gente" no caso do suposto atentado contra Maduro. "É impossível que uma pessoa de profunda convicção católica se tenha suicidado. Todos os que falaram com ele viram-no sólido, forte e com convicções", defendeu o político, actualmente exilado na Colômbia.

Também o cardeal Jorge Urosa Savino considera a morte "estranha, inexplicável e inesperada, de um homem pacífico, sereno" e exige que que haja uma investigação sobre a morte do autarca.



O político estava detido no prédio dos serviços secretos desde dia 5 de Outubro. Além de Alban, o Maduro acusa ainda o deputado Júlio Borges de ser o autor moral do atentado contra si, num complô com o governo do Colômbia para provocar a queda do regime venezuelano, de acordo com o próprio.





As circunstâncias da morte de Fernando Alban levaram centenas de venezuelanos para as ruas em protesto, logo após a notícia ter sido revelada. "Nós estamos golpeados e doridos e, ao mesmo tempo, convictos de que o que aconteceu com o Fernando tem de nos dar força para continuar a lutar. A Venezuela não pode ser um país de torturadores, de violência, de morte e de violações dos direitos humanos. Tem de ser um país livre, democrático, de progresso, e não a miséria em que Nicolás Maduro e a sua gente a tornou", reclamou Júlio Borges.





Fernando Albán era una persona fervientemente católica. Muy creyente en Dios. Era de convicciones firmes. Jamás cometería un suicidó. Lo torturaron, se les quedó en la tortura y para despistar lo arrojaron al vacío desde el piso 10. Eso fue. Asesinos — Jose Guerra (@JoseAGuerra) 8 de outubro de 2018





Segundo a organização não-governamental Foro Penal, a Venezuela tem actualmente 236 presos políticos. No caso do presumível atentado contra Nicólas Maduro, quando o político discursava durante uma parada militar na capital do país, pelo menos 30 outras pessoas estão a ser investigadas.



Secretário de Estado português está na Venezuela



As repercussões da notícia de morte de Fernando Alban estão a provocar protestos numa altura em que o Secretário de Estado português está a visitar o país, para reforçar o apoio às comunidades portuguesas na Venezuela no contexto da crise económica. A visita oficial de seis dias começou a 6 de Outubro.

José Luís Carneiro confirmou em Caracas, em declarações à Renascença, que Portugal irá receber todos os portugueses e lusodescendentes que queiram regressar. Para ajudar o processo, o governo criou um portal digital com 18 mil oportunidades de emprego e enviou carregamentos de medicamentos e tratamentos médicos para os migrantes portugueses na Venezuela.

O secretário de Estado também garantiu que os donos de supermercados portugueses que foram detidos vão encontrar-se esta terça-feira com elementos do governo da Venezuela.