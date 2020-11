CONFIRMED at the moment:

*08:00 pm: several shots fired, beginning at Seitenstettengasse

*several suspects armed with rifles

*six different shooting locations

* one deceaced person, several injured (1 officer included)

*1 suspect shot and killed by police officers #0211w — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

There is a larger police operation going on in the 1st district of Vienna (Inner City area). Officers are on site and check the Situation. We keep you posted on the matter. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

Às 21.30, a polícia austríaca confirmou a existência de seis tiroteios na cidade de Viena, com início na praça junto à Sinagoga. Confrimado está também um morto e vários feridos. Um ataque que foi levado a cabo por várias suspeitos, um dos quais também acabou abatido pela polícia.Várias pessoas ficaram feridas, após troca de tiros, no centro de Viena. Numa operação policial que começou pouco depois das 20.00. O ministro do Interior, Karl Nehammer, admitiu a uma estação de televisão a possibilidade de existirem várias vítimas mortais.Vários dos suspeitos de levarem a cabo este ataque terrorista continuavam em fuga por volta das 23.00. O ministro do Interior, alertou a população de que estes estariam "fortemente armados e são periogosos". "Temos várias forças especiais a trabalhar em conjunto para procurar estes supostos terroristas. Não temos uma área demilitada de Viena, porque eles estão em movimento e ainda não sabemos onde se encontram", acrescentou em declaração à televisão ORF, apelando a que os austríacos se mantenham dentro de casa.Segundo a agência APA, um agente da polícia ficou gravemente ferido e uma outra pessoa foi detida. Esta informação está a ser atribuída ao ministro do Interior. A polícia confirmou a existência de um agente ferido.A polícia pediu para que as pessoas se mantenham longe do centro da cidade e confirmou vários feridos numa troca de tiros.A polícia pediu ainda para que não fossem partilhados vídeos e fotografias nas redes sociais, de forma a não se comprometer o trabalho das autoridades.

O porta-voz da polícia apenas confirmou que foi destacado um grande contingente policial para o centro da cidade. O jornal Kronen Zeitung indica que o ataque aconteceu na sinagoga. Enquanto que outros meios referem que tiros foram disparados numa praça perto da sinagoga, a Schwedenplatz.



O líder da comunidade judaica Oskar Deutsch disse no Twitter que ainda não era claro se a sinagoga de Viena tinha sido ou não alvo de um ataque. "No momento, não se pode dizer se o templo da cidade era um dos objetivos. O certo, porém, é que tanto a sinagoga em Seitenstettengasse quanto o prédio de escritórios do mesmo endereço não estavam mais funcionando e foram fechados no momento dos primeiros tiros", escreveu.



In unmittelbarer Nähe des Stadttempels wurde jedenfalls geschossen. Alle Gemeindemitglieder wurden aufgefordert, öffentliche Straßen nicht zu betreten und in geschlossenen Räumen zu bleiben, bis zur Entwarnung durch die Sicherheitsbehörden, die mit der IKG-Sicherheitsabteilung 2/ — Oskar Deutsch (@DeutschOskar) November 2, 2020





"Em qualquer caso, houve tiroteio nas imediações do templo da cidade. Todos os paroquianos foram convidados a não entrar nas vias públicas e a permanecer em salas fechadas até que as autoridades confirmem que é seguro sair. Por favor, não espalhe informações falsas ou rumores, fique em casa e siga as instruções da polícia", acrescentou num conjunto de tweets.

A carregar o vídeo ...

Em agosto, as autoridades prenderam um refugiado sírio de 31 anos, suspeito de uma tentativa de ataque ao líder da comunidade judaica de Graz, a segunda maior cidade da Áustria.



O chanceler austríaco Sebastian Kurz condenou o no Twitter este ataque e agradeceu às forças de segurança. "Estamos a passar por tempos difíceis na república. Gostaria de agradecer a todos os serviços de emergência que arriscam suas vidas, principalmente hoje pela nossa segurança. A nossa polícia tomará medidas decisivas contra os perpetradores deste hediondo ataque terrorista."

Wir erleben gerade schwere Stunden in unserer Republik. Ich möchte allen Einsatzkräften danken, die insbesondere heute für unsere Sicherheit ihr Leben riskieren. Unsere Polizei wird entschlossen gegen die Täter dieses widerwärtigen Terroranschlags vorgehen. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) November 2, 2020





As autoridades ainda não têm nenhuma indicação de quem serão os atacantes, nem as razões deste ataque.