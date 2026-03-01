OPEP+ anuncia aumento de produção em mais 206 mil barris por dia

Decisão foi tomada numa breve teleconferência entre os ministros da energia e do petróleo de Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Cazaquistão, Argélia e Omã.

A aliança petrolífera OPEP+ anunciou este domingo que aumentará a produção de petróleo bruto em mais 206 mil barris por dia, sem mencionar o ataque contra o Irão, que mantém os mercados energéticos em alerta.



Segundo o comunicado publicado no 'site' da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), com sede em Viena, este aumento de produção tem em conta as perspetivas económicas globais estáveis e as baixas reservas de petróleo. Não há qualquer menção ao que se passa no Médio Oriente, após o ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irão.

A decisão foi tomada numa breve teleconferência realizada hoje entre os ministros da energia e do petróleo de Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Cazaquistão, Argélia e Omã.

A nota à imprensa indica que os países farão "ajustes voluntários adicionais", o que fará a produção aumentar em mais 206 mil barris por dia a partir de abril.

Os maiores aumentos virão de Rússia e Arábia Saudita, em ambos os casos de mais 62 mil barris por dia.

Segundo analistas do mercado energético, este aumento de produção não deverá impedir uma subida dos preços do petróleo.