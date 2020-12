OMS conspirou com Itália para esconder má gestão da pandemia

A Organização Mundial da Saúde (OMS) está a ser acusada de conspirar com o Ministério da Saúde de Itália para esconder um relatório que revelava a má gestão do país no início da pandemia da Covid-19. A publicação que tinha como objetivo prevenir futuras mortes foi alegadamente removida um dia depois da sua publicação pelo diretor-geral adjunto da OMS para iniciativas estratégicas, o italiano Ranieiri Guerra.



Segundo o jornal britânico The Guardian, o relatório foi produzido pelo cientista da OMS Francesco Zambon, juntamente com outros 10 investigadores por toda a Europa, e financiado pelo governo do Kuwait. Na altura, Itália tinha sido o primeiro país europeu a ser afetado pela Covid-19 e muitas eram as perguntas sobre a pandemia que não tinham ainda resposta.



O documento de 102 páginas chamado "Um Desafio Sem Precedentes: A Primeira Resposta de Itália à Covid-19" foi publicado na página da Organização Mundial de Saúde a 13 de maio, antes de ser retirado no dia seguinte, e indicava que o plano de Itália para combater a pandemia não era atualizado desde 2006, descrevendo-o como "velho e inadequado" e indicando que a resposta inicial de hospitais foi "improvisada, caótica e criativa".



Quem pediu para remover o documento foi o italiano Ranieri Guerra, diretor-geral adjunto da OMS para iniciativas estratégicas e antigo diretor-geral para a saúde preventiva no Ministério da Saúde italiano entre 2014 e 2017. Era ele um dos responsáveis por atualizar o plano pandémico segundo guias deixados pela Organização Mundial da Saúde e pelo Centro Europeu para Controle e Prevenção de Doenças (ECDC), além de estar entre os especialistas escolhidos pelo Governo italiano para a taskforce da Covid-19.



De acordo com o Guardian, investigadores de Bérgamo estão ainda a analisar um outro relatório de um antigo general do exército, Pier Paolo Lunelli, que concluiu que cerca de 10 mil mortos podem ter sido atribuídas à falta de preparação e de guias contra uma possível pandemia.



No domingo, Itália ultrapassou as 60 mil vítimas mortais causadas pela Covid-19, sendo o país com mais mortes em toda a Europa.