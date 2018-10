Realizador ucraniano foi condenado a 20 anos de prisão por terrorismo. Presidente do Parlamento Europeu pediu a sua libertação.

O prémio Sakharov, distinção do Parlamento Europeu a quem se destaca a favor dos direitos humanos, foi entregue ao realizador ucraniano Oleg Sentsov. Nascido na Crimeia, o cineasta encontra-se detido a cumprir uma pena de 20 anos por terrorismo, uma acusação que diz ter motivações políticas.

Sentsov é apoiado por várias organizações. O realizador manifestou-se contra a anexação da Ucrânia pela Rússia, em 2014. Este ano, cumpriu 144 dias de greve de fome. O protesto começou pela libertação de 64 ucranianos que Sentsov considera serem presos políticos. A 6 de Outubro, terminou a greve, para evitar ser alimentado à força pelas autoridades prisionais.

Os outros finalistas do prémio Sakharov este ano eram onze ONG’s que resgatam migrantes no Mar Mediterrâneo e o activista marroquino Nasser Zefzafi, que tem liderado os protestos no Rife, uma região montanhosa no norte do país.

Antonio Tajani, o presidente do Parlamento Europeu, anunciou o vencedor do prémio e pediu a libertação de Sentsov. "Pedimos às autoridades que o libertem de imediato", afirmou, atentando aos graves problemas de saúde com que ficou devido à greve de fome.

O prémio homenageia o dissidente soviético Andrei Sakharov, um físico nuclear que recebeu o prémio Novel da Paz em 1975 pelos seus esforços para defender os direitos civis. Tem um valor de 50 mil euros.

O prémio será entregue numa cerimónia em Estrasburgo, a 12 de Dezembro. Sentsov não deverá estar presente.