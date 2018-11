O Ministério do Interior francês anunciou que pelo menos oito pessoas, incluindo dois polícias, ficaram feridas durante os protestos dos chamados "coletes amarelos", que decorreram este sábado em França. No mesmo balanço, foi revelado que 22 pessoas foram detidas, de um total de 35 que foram interpeladas.

O governo francês revelou que cerca de 81 mil "coletes amarelos" protestavam hoje cerca das 15h00 (14h00 em Lisboa) em toda a França, 8 mil dos quais em Paris. No passado sábado à mesma hora eram 244 mil no total.

Nos Campos Elísios, em Paris, a situação chegou a ser tensa e a polícia tentou controlar os manifestantes através do lançamento de granadas de gás lacrimogéneo, canhões de água e perímetros de segurança.

Sem líder, nem orientação centralizada, os chamados "coletes amarelos" recuvam e avançavam consoante conseguiam, dando indicações em voz alta, e reclamando da ação da polícia.

"São as forças da ordem que nos atacaram. Estamos aqui desde manhã e vimo-los a atacar mesmo pessoas mais velhas. Os "coletes amarelos" não são violentos, eles [polícia] é que nos obrigam a agir assim. Por mim, até que a polícia se acalme, vamos ficar aqui", disse Hervé em declarações à Lusa, vindo da Bretanha com amigos para se manifestar.

Se alguns manifestantes escolhiam tentar falar com as forças da ordem, outros não hesitavam em atirar pedras e insultar os polícias. "Eles vivem o mesmo que nós, ganham mal e também saem à rua. Hoje estão contra nós e têm ordens de usar a força contra nós, mas nós somos muitos", disse Oliver, parisiense de 28 anos que agitava a bandeira francesa à frente dos polícias.

A avenida mais famosa de Paris estava repleta de material de construção, garrafas de vidro e invólucros de gás lacrimogéneo.

Os lojistas barricaram-se dentro das lojas, espreitando de vez em quando, impotentes contra o derrube de vasos e roubo de cadeiras e mesas por parte dos manifestantes.

Perto da praça da Concórdia, cerca de 20 carrinhas de polícia isolavam esse perímetro, enquanto havia duas barreiras móveis no centro da avenida e no topo, junto ao Arco do Triunfo, cada uma com mais 20 a 30 carrinhas da polícia, incluindo carrinhas de detenção de manifestantes e camiões com canhões de água.

Uma visão que espantou Emanuel, "colete amarelo" luso-descendente, vindo do Sul de França. "Só viemos dizer que há muitos impostos, não estamos aqui parar partir isto tudo. Espero que o Governo oiça a cidade, é preciso baixar os impostos, apoiar os reformados", disse o luso-descendente, afirmando que nunca viu "coisas assim" em França.

Le Pen nega incentivo à violência

Os "coletes amarelos" são um movimento cívico à margem de partidos e sindicatos, criado nas redes sociais e alimentado pelo descontentamento da classe média-baixa. Surgiu inicialmente como protesto contra o aumento dos combustíveis, mas foi alargando o descontentamento em relação a várias medidas do presidente francês, Emmanuel Macron.

O ministro francês do Interior atribuiu responsabilidades à líder de extrema-direita Marine Le Pen pelos distúrbios nas manifestações dos "coletes amarelos" na zona dos Campos Elísios.

Castaner atribuiu responsabilidade a Marine Le Pen pelos distúrbios, recordando que, através da rede social "Twitter", a líder de extrema-direita apelou aos manifestantes para se dirigirem aos Campos Elísios, apesar da proibição expressa de se concentrarem nessa avenida da capital francesa.

A líder da União Nacional recusou as acusações e disse que "nunca apelou a qualquer violência". "Eu perguntei ao Governo na sexta-feira as razões pelas quais os ‘coletes amarelos’ não se podiam manifestar nos Campos Elísios. Nunca apelei, evidentemente, a qualquer tipo de violência", afirmou Le Pen.