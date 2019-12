O Whakaari vive para o turismo, mas é seguro visitar um vulcão ativo?

"Quando um visitante entra num vulcão ativo, sabe que está a correr um risco. Maior ou menor segundo a história do vulcão", diz à SÁBADO José Madeira, professor do departamento de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. É corrente que se visitem vulcões em atividade e o especialista em vulcanologia dá o exemplo mais famoso: o Stromboli, em Itália.

Segunda-feira, a ilha Branca, na Nova Zelândia, experienciou uma erupção visível e já estão registadas seis mortes, havendo 30 pessoas hospitalizadas com mais de 70% do corpo queimado e problemas no sistema respiratório. A ilha é privada e a sua única atividade é o turismo. Mas é segura?

O que define as condições em que cada vulcão ativo é visitado é "bom senso" das autoridades nacionais e dos operadores turísticos", acrescenta, não existindo um organismo ou regras de segurança internacionalmente definidas.

No caso do vulcão italiano, as regras têm sido progressivamente apertadas: tem de haver uma inscrição prévia do visitante junto de um guia certificado e a permanência por tempo limitado ao bordo da cratera exterior.

No Whakaari, na Ilha Branca, a boca da cratera "era precisamente o que se visitava e não é estranho" já que a atividade vulcânica está numa cisão profunda no centro. Habitualmente esta proximidade não representa perigo. Quando representa? "Não é possível prever. Se fosse uma grande explosão, sim, daria outros sinais", diz José Madeira, que caracteriza esta como uma pequena erupção, decorrente de um vulcão muito ativo.

António Brum da Silveira, também professor do departamento de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e especialista em vulcanologia, discorda e argumenta com os alertas lançados pelo Geonet, o organismo que regista a atividade geológica na Nova Zelândia. Os boletins de registo da atividade vinham sendo lançados mensalmente, mas há três semanas alteram-se e começaram a registar um "acordar" da vulcânica. "Alguns parâmetros mostram um aumento da atividade. Os incidentes na ilha são agora maiores do que nas passadas semanas e o nível de alerta vulcânico é aumento para 2", lia-se. Na última semana tinha-se acrescentado mais gás e vapor libertado, o nível de alerta mantinha-se no dois e isso teria sido suficiente para emitir um comunicado.

O registo pelos cientistas é uma parte do trabalho, o impedimento de aceder a uma zona é outra. "A proteção civil não é um exército, não pode impedir o acesso a ninguém, e as empresas turísticas vão sempre forçar", acrescenta Brum da Silveira lembrando o impacto do turismo vulcânico naquela zona. Ainda assim, depois deste desfecho "garanto que no futuro, perante estes sinais, vão lançar o alerta".

"Mesmo quando as regras de segurança são muito apertadas, há surpresas e acidentes. Há pouco tempo um turista morreu no Stromboli atingido por um resíduo vulcânico decorrente da atividade normal do vulcão, com explosões pequenas de 20 em 20 minutos, ou dez em dez minutos", conta José Madeira, lembrando que neste caso foram instalados vários abrigos de betão para que os visitantes possam proteger-se em caso de emergência.

Em 2016 foi também instalado um abrigo na ilha Branca, não havendo até agora notícias sobre se foi ou não utilizado.