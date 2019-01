A Uber e a Cabify deverão deixar de operar em Barcelona após o governo catalão ter permitido que, naquela cidade, seja obrigatório reservar estes transportes com uma hora de antecedência. "A Generalitat cedeu à chantagem do táxi. Vamos abandonar Barcelona", disse esta terça-feira Josep Maria Goñi, presidente da UNAUTO-VTC, a organização que representa os condutores que trabalham para as aplicações de transporte. A decisão foi anunciada após uma reunião de várias horas entre representantes das plataformas e dos taxistas com o responsável do governo regional da Catalunha pelos transportes, Damià Calvet, numa altura em que os taxistas continuam em protesto.

Segundo noticia o El País, Josep Maria Goñi anunciou que a Uber e a Cabify vão suspender as atividades em Barcelona por recusarem as condições impostas. Uma das exigências dos taxistas, decididas durante a reunião, é que os veículos TVDE (de transporte em veículos descaracterizados) sejam reservados com uma hora de antecedência, ao invés de chamados no momento.