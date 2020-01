Anas tem 22 anos e os seus pais são marroquinos, mas a jovem de 22 anos cresceu e andou na escola em Itália. Aos 19 anos decidiu que queria ir estudar para o Reino Unido e ingressou na universidade de Brunel University London, em Londres, apesar do Brexit. E garante que está tranquila e preparada para enfrentar a nova situação do Reino Unido.

A jovem italiana chegou a Itália a 15 de novembro de 2017, 512 dias depois do referendo em que os britânicos votaram favoravelmente à saída do Reino Unido da União Europeia. Foi sem medo. "Há uma lei que protege os cidadãos da União Europeia que chegaram aqui antes do 31 de janeiro de 2019. Eu tinha-me candidatado para o esquema de estabelecimento na União Europeia e recebi o estatuto de estabelecida até 2024", conta à SÁBADO a partir de Londres.

Mas Anas, estudante de Ciências Informáticas, não é caso único. Nas universidades do Reino Unido há milhares de estudantes estrangeiros. Osomasi Lemke, por exemplo, veio da Nigéria e chegou ao Reino Unido em janeiro de 2019.

Osomasi, vindo da Nigéria, com 19 anos, mudou-se para Inglaterra em busca de uma boa educação. É perentório sobre a saída do Reino Unido da Europa: "O Brexit favorece-me. Já li que os estudantes internacionais têm uma maior chance de ficarem no país".

De facto, depois de anunciar que iria sair da UE, o Reino Unido desenvolveu acordos internacionais com estudantes vindos de outros continentes, tendo ainda reforçado antigos acordos comerciais. Taneas, de 21 anos, assegura: "Não estamos minimamente preocupados".

E como será o futuro? "Tudo vai depender. O Brexit vai ter um impacto pesado no mercado laboral, na moeda e no sistema nacional. Se a vida neste país se tornar ainda mais complicada do que já é, então eu vou sair", explica Anas.

"De momento, o Reino Unido é o que funciona melhor para mim. Ficar aqui e aproveitar o melhor emprego e salário que me podem oferecer", adianta. "A Europa é composta por 26 países e cada um deles tem algo para oferecer. Se não é o Reino Unido, então será noutro sítio qualquer. Não tenho propriamente medo do Brexit porque sei que se não estiver aqui, tenho um plano B. Posso sempre ir viver para França, Alemanha, Suíça, República Checa e Países Baixos."

E não tenciona voltar a Itália? "Adoro Itália, mas passei lá 18 anos da minha vida. Acho que é mais do que suficiente."

Osomasi não parece ter tanta vontade de se mudar mais vezes. Quando questionado sobre se gostava de viver permanentemente e por tempo indefinido no Reino Unido a resposta vem rápida e certa: "Por toda a Graça de Deus, claro que sim!"