A QAnon é uma conspiração que diz que Barack Obama e os Clinton são pedófilos. Foi muito referida durante o comício de Donald Trump no Texas, na véspera das ameaças de bomba.

Esta quarta-feira, foram endereçados engenhos explosivos a Barack Obama, Bill e Hillary Clinton, à redacção da CNN e ao edifício da Time Warner. George Soros tinha recebido um na segunda-feira. Nenhum explodiu. As autoridades dizem que há semelhanças nos dispositivos usados. Mas o que os une? A QAnon, também conhecida como "A Tempestade" (The Storm, em inglês), uma conspiração com origem em fóruns online, como o 4chan e o 8chan, que aborda um alegado plano do Presidente Trump para desmascarar centenas de criminosos que têm controlo global, metendo-os na prisão de Guantanamo.



A conspiração foi muito referida durante o comício de Donald Trump no Texas, esta terça-feira, na véspera das ameaças de bomba e um dia depois de Soros receber a sua. "Nós somos Q", lia-se em grande parte dos cartazes dos apoiantes do chefe de Estado norte-americano. "Esta teoria já existe há algum tempo online. Era uma teoria conhecida entre apoiantes de Donald Trump. Mas depois da noite passada [no comício de Trump no Texas], a conspiração tornou-se mainstream", explicou o comentador político da CNN, Chris Cillizza. Contudo, os apoiantes desta história não vão acreditar na CNN, porque dizem que é um canal de "notícias falsas" feito para implantar false flags (as chamadas operações de falsa bandeira).



Mas o que diz esta teoria da conspiração?

De acordo com a teoria, a investigação ao conluio russo nas eleições norte-americanas é, na verdade, uma maneira de Trump e o procurador Robert Mueller desmascararem centenas de criminosos, entre eles o casal Clinton e Barack Obama, os verdadeiros corrompidos pelo presidente russo Vladimir Putin. Há quem diga que Clinton e Obama também fazem parte de um esquema de pedofilia e tráfico de menores, liderado pelos Illuminati e pela "satânica" família Rothschild. Esta é semelhante a outra teoria da conspiração: a Pizzagate, segundo a qual Hillary Clinton e Podesta (que foi chefe de campanha de Hillary) geriam um circuito de pedofilia debaixo de uma pizzaria. Tanto circulou a teoria que um homem acabou por originar um tiroteio dentro do restaurante.



Acredita-se que a origem desta conspiração remonta a 28 de Outubro de 2017, no board de política (/pol/) do fórum online 4chan. Um utilizador identificado como "Q Clearance Patriot" começou um tópico intitulado "A Calma Antes da Tempestade" (Calm Before the Storm, em inglês), citando esta frase críptica de Trump depois de um encontro com militares na Casa Branca. De acordo com o utilizador, que dizia ter acesso a informação ultrasecreta, o Presidente Trump tem um plano contra membros criminosos da elite. Aliás, o nome usado por "Q Clearance Patriot" é uma referência ao nível de acesso necessário do Departamento da Energia dos Estados Unidos para se chegar a informação acerca de engenhos nucleares ou materiais bélicos.



Com o passar dos meses, a informação sobre esta teoria tornou-se mais concreta. No dia 16 de Fevereiro de 2018, um QAnon frisou que Debbie Shultz, antiga líder do Comité Nacional do Partido Democrata (DNC), contratou o gangue de salvadorenhos MS-13 para matar outro membro do DNC. Curiosamente, também Schultz foi alvo de ameaças de bomba esta quarta-feira.



Noutro post, foi referido como a derrota dos republicanos em Alabama, que levou à perda do lugar de Jeff Sessions no Senado, foi de propósito: Trump planeou esta derrota há anos para revelar fraudes nos votos, que irão supostamente desmascarar George Soros, o magnata que, para conspiracionistas como Alex Jones, Roseanne Barr e James Woods, terá entregue centenas de judeus aos nazis para lhes roubar as riquezas. As alegações foram-se dispersando com o passar do tempo, defendendo que o líder da Coreia, Kim Jong-un, é controlado pelo CIA e que a chanceler alemã Angela Merkel é neta de Adolf Hitler.



Recorde-se que esta quarta-feira, foi encontrado um engenho explosivo endereçado para a residência de Nova Iorque de Bill e Hillary Clinton na noite desta terça-feira. Este foi encontrado pelo responsável por verificar a correspondência recebida pelos democratas. De acordo com os serviços secretos dos EUA, também foi encontrado um pacote suspeito endereçado ao escritório de Barack Obama. Menos de uma hora depois, foi reportado que os edifícios da CNN e da Time Warner em Nova Iorque teriam sido evacuados.