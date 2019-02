O tempo político de Nicolas Maduro como presidente da Venezuela parece esgotar-se mais rápido do que a normal passagem do relógio. Esta segunda-feira, foram vários os países, incluindo Portugal, que reconheceram Juan Guaidó como chefe de estado interino, apelando à realização de eleições livres tão rápido quanto possível.





Em Caracas, tinha uma empresa de distribuição na área alimentar. Agora trabalha num restaurante do grupo Pestana, no Funchal, é escasso para sustentar a família de quatro tendo perdido tudo. Voltaria? "Se o Governo de Nicolás Maduro sair, esperava uns dias prudenciais... mas gostava de fazer parte da reconstrução do meu país." Não cortou os laços, está em contacto permanente com o seu antigo grupo de trabalho de dirigentes sindicais de várias áreas, na Venezuela, por WhatsApp, Skype, por telefone. "Quem sabe?"

Uma semana no chão com uma bebé

Ana Fernanda Bracamonte militou na oposição, no Voluntad Popular de Leopoldo López. Mas nem foi a pressão política a gota de água que a fez sair da Venezuela. Em 2014, passou uma semana a dormir num colchão no chão, no meio da sala, com a filha bebé. Vivia numa moradia confortável, mas na zona errada. Nas ruas à sua volta "havia gás lacrimogéneo, balas, disparos, gritos, mortes..." Repete com ênfase: "Uma semana a dormir com a bebé, num colchão, no meio da sala", uma ilha de segurança longe de portas e janelas no meio do caos. "Decidimos fugir. Porque foi fugir. Tínhamos casa, carro, trabalho, uma vida feita... Viemos com uma mala." Está na Madeira desde o fim de 2014, com o marido, fisioterapeuta, e a filha, que tem hoje 5 anos.

Nos últimos tempos em Caracas, recorda a vida diária como uma anomalia em contínuo: "Tivemos várias tentativas de assalto. Tentaram entrar em nossa casa, no trânsito havia assaltos com armas de fogo. Faltavam alimentos, não havia saúde pública. Era impossível viver assim."

Era advogada e entre 2012 e 2014 foi funcionária pública, na direção executiva da magistratura. A pressão política chegou ao trabalho e já nem bastava esconder a simpatia pela oposição. "Éramos obrigados a assistir às reuniões oficialistas, de apoio ao Governo. O chefe vinha com uma folha com os nomes e anunciava que no dia X a tal hora, ia haver uma manifestação e tínhamos de estar lá. Distribuíam T-shirts de Chávez ou de Maduro para usarmos. E na manifestação estava de novo o chefe com os nomes para marcar as presenças. Decidi renunciar, não aceitei sujeitar-me a isso." Houve colegas despedidos por faltar? "Claro, vários." Quando saiu, tinha uns 10 amigos na função pública, em serviços variados. "Hoje não está nenhum, ninguém consegue ficar. E sete emigraram, mesmo sem ter outra nacionalidade, de forma ilegal, por desespero."

Os pais, os irmãos, os sogros, ficaram. "Estamos sozinhos aqui e eles sobrevivem com o que lhe enviamos todos os meses. Se não, não sei o que é que eles comiam."

Acompanha algo desesperançada a evolução na Venezuela: "Mesmo que a mudança política seja rápida, a evolução social e económica vai demorar muito tempo." Hoje, estabilizou na Madeira. Conseguiu equivalência ao curso de Direito através da Universidade do Porto, fez o estágio da ordem dos Advogados e conseguiu entrar como jurista na Segurança Social. O marido não viu o curso reconhecido, mas conseguiu uma sala onde trabalha como massagista terapêutico. Não pensa voltar e não hesita um segundo na resposta: "Não. É triste, mas não. Para viver, nunca mais. Talvez daqui a uns 10 anos, só de férias, para mostrar à minha filha o país onde nasceu." Regressa à última semana, no colchão com essa filha: "Nunca me vou esquecer."

Um ex-candidato no exílio

Carlos Fernandes tem 27 anos, mas ainda era menor quando a mãe o levou a uma reunião restrita da Mesa de Unidade Democrática, em Miranda, umas 15 ou 20 pessoas, onde estava Henrique Capriles, que era candidato a governador do estado e também o fundador do partido Justicia, opositor do chavismo. Capriles, que viria a candidatar-se contra Chávez (2012) e Maduro (2013) entusiasmou-o, o encontro foi marcante. "Tinha 17 anos, nem sequer podia votar, mas não parei, colaborei em tudo, trabalhei no call center, levei pessoas a votar, tudo, sei lá." Mexeu-se tanto que deu nas vistas. Nunca deixou a militância ativa e aos 22 anos Capriles e Julio Borges, outro fundador do Justicia, fizeram-no candidato autárquico. Foi o candidato mais jovem de sempre na Venezuela a concejal (vereador; na Venezuela as candidaturas a este cargo são nominais) em Acevedo, no estado de Miranda. Encarou assim o desafio: "Era impossível ganhar, mas era possível competir." Os dois primeiros classificados, que foram eleitos, tiveram 18% dos votos, ele teve 16%, mas não foi eleito.

Havia sempre algum receio em pano de fundo, os irmãos têm negócios, o pai, uma padaria, a família podia sofrer. "Tínhamos sempre aquele medo." Nunca sentiu que podia ser preso, mas durante os protestos de 2016 e 2017 aconteceu a muitos que conhecia: "Sim, vários amigos meus. Alguns ainda estão."

Ele formou-se em Direito, o pai mantém a padaria, que chegou a ter 30 empregados, com oito ou nove. E nunca sabe quando funciona, "às vezes está um mês sem farinha". E quando a há, é preciso controlar as pessoas, "ficam oito ou 10 horas, um dia inteiro nas filas, o que for preciso, ao sol, até haver pão", há tensões. Continua: "Aquilo não é uma vida normal, é inumano. E é também uma dor muito grande saber que há amigos que não têm alimentação."





Não desligou do partido, segue o que fazem, mantém o contacto ("muito WhatsApp..."), puxa por eles, acredita que pode "voltar a qualquer momento" e ainda se sente um militante da causa da oposição: "O partido faz-me sentir fazer parte do que acontece."

No Funchal, organizou no dia 23 uma manifestação em defesa da liberdade, com outros luso-venezuelanos refugiados na ilha. A política portuguesa deu-lhe uma primeira pequena desilusão. Foi à câmara do Funchal pedir o permiso para a manifestação, foi quinta-feira, foi sexta, segunda, não havia resposta, ninguém sabia, terça, nada, deram-lhe um número para ligar, ligou, não sabiam de nada, insistiu na câmara, havia de receber, foi o que lhe disseram, mas não lhe deram nenhum papel. Que fizesse - tinha autorização verbal - e mandavam-lhe depois a autorização. A manifestação fez-se, e durante a mesma, o autarca, Paulo Cafôfo, colocou uma bandeira da Venezuela na varanda da autarquia. Carlos não esconde a indignação: "Não é nada pessoal, mas aquilo foi uma farsa. Na manifestação havia pessoas do PS, do PSD e do CDS e ninguém quis fazer fotos para aproveitar. Uma farsa", repete.

Quando chegou ao Funchal, há um ano e oito meses, ficou em casa de uma tia. Trabalhou num bar e agora está encarregado de uma padaria de uns amigos e alugou um apartamento para si. Pelo WhatsApp não chega só política. "Há outras coisas complicadas, não conseguir 1 kg de arroz para dar de comer aos filhos." Mesmo assim, está sempre a pensar voltar. "Quando a janela da democracia se abrir..."

Casa-trabalho-casa-medo

No dia em que falou com a SÁBADO, fazia 10 meses certos que estava na Madeira. Saiu da Venezuela num sábado e na quarta-feira anterior, três dias antes, tinha sofrido a última de várias tentativas de assalto, num semáforo. "O ser humano habitua-se a tudo, passa a ser normal. Se é só mais um assalto, coisas materiais, já dizíamos 'foi só isso'. Mas a verdade é que aconteceu qualquer coisa. Anda-se sempre assustado. Se alguém não atende o telefone, terá acontecido alguma coisa? Vive-se sempre com medo". Não se sai.

Adriana era dentista, fez formação extra em implantologia, estética e reabilitação, e tinha um consultório privado. O início foi fácil, mas nos últimos tempos por vezes até já era difícil conseguir materiais descartáveis. Ia de carro para o trabalho, de carro para casa, e não saía disso, sentia que tudo era um risco. Mas a decisão de vir teve a ver com saúde. "Faço há anos um tratamento de endocrinologia, cheguei a ir buscar ampolas, caras, ao Equador. Acho que não ia morrer. Mas quantas pessoas já morreram? É que já não há o básico, não há comprimidos para a tensão, não há comida..."

Veio com o marido, engenheiro eletrotécnico, que já obteve reconhecimento profissional em Portugal. Ela ainda está à espera. Diz que o acolhimento dos madeirenses tem sido muito bom, quer ao nível público, quer privado, mas todos os dias fala com a família que ficou na Venezuela. Estão "cheios de esperança" de que alguma coisa melhore.

