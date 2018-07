Após 4 crianças terem sido resgatadas da gruta com sucesso, já se começou a preparar a segunda fase de operações. Falta ainda retirar as restantes 8 crianças, com idades entre os 11 e os 16 anos, e o treinador, de 25, que se encontram presos na gruta há duas semanas.

A próxima fase da missão irá envolver 90 mergulhadores e várias equipas de socorro e voluntários para o local.





Quatro crianças estão fora das grutas

O governador Narongsak Osottanakorn recusou-se a revelar a identidade das crianças salvas até agora, mas sabe-se que foram encaminhadas para um hospital a 70km do local. Três foram delas foram de ambulância e a última teve de ser transportada de avião devido ao seu estado de saúde.

As crianças nadaram e caminharam nas grutas acompanhadas por dois mergulhadores cada. As duas primeiras saíram por volta das 17h40 e 17h50 locais (11h40 e 11h50 em Lisboa), e pouco depois chegaram as outras duas.

Na conferência de imprensa depois do resgate, o governador revelou que as crianças tiveram de mergulhar ao longo de um quilómetro e caminhar por outra parte do percurso.

As equipas de resgate e uma equipa de médicos australianos optaram por retirar primeiro os mais fortes física e psicologicamente, deixando os que estão mais fracos para o fim, numa tentativa de estes recuperarem a força.

O resgate está a avançar rapidamente

Ao todo, a missão de salvamento durou 5 horas, contrariamente às previstas 11h pelas autoridades – estimou-se que o trajecto até à câmara 3 durasse cerca de 6 horas e o regresso para a superfície outras 5 horas.

Como o nível da água dentro da gruta desceu muito nos últimos dias, as crianças conseguiram andar durante uma considerável parte do caminho, o que acelerou a sua libertação.

A operação de socorro também avançou mais rapidamente devido à intensidade da chuva. Ficou claro no sábado que o resgate teria de acontecer nos próximos 3 a 4 dias por causa das condições meteorológicas. Após a missão, choveu bastante na região de Chiang Rai e as autoridades temem que o nível da água suba, o que poderá dificultar a travessia.

Não há horas específicas de quão serão retomadas as operações de resgate, mas sabe-se que deverá ocorrer durante esta madrugada.