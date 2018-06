Os presidentes dos EUA e da Coreia do Norte preparavam-se para almoçar, ainda antes da assinatura do documento que resultou da cimeira histórica de Singapura, quando o momento insólito aconteceu.



Perante o disparar das máquinas fotográficas, Trump perguntou aos fotojornalistas para tirarem fotografias em que ambos os presidentes ficassem "bem" e parecessem "giros, magros e perfeitos".





