Edição n.º 729

Nas ruas de Damasco, a capital da Síria, aquele sábado, 14 de Abril, aparentava começar como habitualmente. Excepcional, só a falta de rede no telemóvel, que costuma antecipar as operações aéreas norte-americanas. Em dois minutos, pelas 4 horas, começaram as explosões depois de 105 mísseis seram disparados de navios cruzadores, submarinos colocados no Mediterrâneo, mar Vermelho e Golfo, e de várias aeronaves ao serviço dos Estados Unidos, Reino Unido e França. A maioria eram Tomahawk.Mas a grande novidade saiu da base aérea de Al Udeid, no Qatar, a bordo de dois bombardeiros B-1: eram 19 mísseis JASSM-ER, construídos por uma das maiores empresas de armamento do mundo – e grande lobista no Congresso em Washington –, a Lockheed Martin. Estes mísseis de 4,27 metros e que transportam 450 kg de explosivos têm uma precisão de um metro, o que reduzirá efeitos colaterais, garantem os norte-americanos.