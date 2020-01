A China colocou várias cidades de quarentena devido ao novo coronavírus que teve origem na cidade de de Wuhan, na província chinesa de Hubei. A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o novo coronavírus com origem na China não é ainda uma emergência global de saúde pública, mas já lançou vários avisos de precaução para o mesmo. Até ao momento foram registadas 18 mortes (17 em Hubei e uma na província de Hebei) e mais de 600 casos.Os coronavírus são vírus que causam infecções respiratórias em humanos e animais e são transmitido por via aérea ou por contacto físico que se desenvolvem em animais e as autoridades sanitárias chinesas suspeitam que este caso particular tenha vindo de um animal vivo que tenha estado enjaulado num mercado em Wuhan. O mercado foi encerrado a 1 de janeiro, depois de o surto ter começado a ser detetado.Neste mercado, para além de peixe e marisco, vendem-se outros animais vivos ou que foram recentemente mortos e que foram/estão mantidos em situações anti-naturais, ficando em jaulas, apertados e juntos uns dos outros, facilitando a propagação do vírus.Entre os animais vendidos para consumo humano contam-se galos, galinhas, patos ou porcos. Mas nestes mercados existem comummente também cobras, macacos, ratos, burros, porcos, ouriços-cacheiros ou raposas. A OMS acredita até que o vírus pode ter tido origem num cervo ou num gamo. Outra das hipóteses é que tenha sido um morcego a passar o vírus para outra espécie animal que tenha procedido à contaminação.Outra teoria é de que o vírus tenha sido propagado a partir de cobras venenosas. De acordo com o The Conversation, inúmeros cientistas têm vindo a analisar o código genético do coronavírus e, recentemente, descobriram que o código presente nas amostras é idêntico ao de outros vírus presentes em cobras, morcegos e pássaros.O vírus que já atingiu centenas de pessoas na China (Xangai, Macau, Hong Kong e Pequim) alastrou-se também à Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, EUA, Singapura e no Vietname, com ainda poucos casos registados. No entanto, há riscos de o vírus se espalhar largamente devido ao Ano Novo Lunar Chinês e das viagens que centenas de milhões de pessoas que se vão, ou que se pretendem, deslocar para o celebrar.Devido a isto, as autoridades chinesas colocaram várias cidades em quarentena, a maior das quais, Wuhan, com 11 milhões de habitantes. As autoridades locais pediram calma no entanto não deixou de haver uma corrida aos supermercados e às bombas de gasolina. "Por volta das 10h, todas as fronteiras da cidade foram fechadas. Não era permitido que as pessoas saíssem. Não sabemos até quando isto irá durar", descreveu à BBC um médico em Wuhan.Em Huanggang, com 7 milhões de habitantes, foram encerrados os locais de concentração populacional (como transportes, cinemas e centros comerciais) e decisões semelhantes foram tomadas em Ezhou, Xiantao Chibi e Lichuan. Pequim, Macau e Hong Kong, por sua vez, cancelaram festividades pelo Novo Ano Lunar.As autoridades de saúde chinesas estão a acompanhar quase 6000 pessoas que mantiveram um contacto próximo com pessoas infectadas. O período de incubação do vírus pode estender-se até 14 dias, de acordo com a Comissão Nacional de Saúde da China.O Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças considera que há uma "probabilidade moderada de importação de casos nos países da União Europeia" e que probabilidade de transmissão secundária é baixa desde que sejam cumpridas as práticas de prevenção e controlo da infecção, enquanto a OMS diz que há provas de que o vírus se pode transmitir entre humanos.Nos últimos tempos, a OMS declarou emergência global de saúde pública em 2019 devido ao surto do vírus do ébola na República Democrática do Congo; em 2016, com o vírus Zika; em 2014, no anterior surto de ébola na África Ocidental; em 2014, com a poliomielite; e em 2009, na gripe suína.