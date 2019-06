Os administradores de dois sites piratas de filmes e séries, criados em 2007 e utilizados como fonte de acesso gratuito por milhões de usuários, foram absolvidos "do delito contra a propriedade intelectual pelo qual tinham sido acusados pelo Ministério Público", revela a sentença conhecida durante a manhã desta sexta-feira e avançada pelo El País.

Alberto García Sola, fundador dos sites "Peliculas Yonkis" e "Series Yonkis", e os três proprietários das páginas de Internet foram absolvidos no maior julgamento por pirataria que ocorreu até à data em Espanha. A juíza do Tribunal Superior de Justiça de Múrcia justificou que na altura da criação dos sites a pirataria não constituía um delito.



A sentença deu como provado que as referidas páginas continham hiperlinks que se limitavam a redigir os usuários a servidores externos, "onde terceiros não identificados tinham colocado obras audiovisuais protegidas por direitos de propriedade intelectual". "Não se obteve nenhuma evidência" de que algum dos acusados "tivesse acedido ao servidor para carregar conteúdo de algum filme", pode ler-se.