Uma mesa de almoço, um abraço entre o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, e o embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, e uma fotografia que deu polémica. Tudo por causa de dois borrões em cima das refeições, na imagem partilhada este domingo pela embaixada nas redes sociais.

O objetivo era esconder a comida que era servida mas esse era também parte do problema. No prato do almoço, segundo a Folha de São Paulo, estaria lagostim – um alimento proibido pela kashrut, as leis alimentares do judaísmo.