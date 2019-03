As imagens captadas no interior do estabelecimento de ensino mostram como começou o massacre e a tentativa de fuga dos alunos. O vídeo contém imagens que podem ferir a susceptibilidade dos leitores.

As imagens do massacre na escola Professor Raul Brasil, em São Paulo, no Brasil, que matou oito pessoas ficaram registadas nas câmaras de vigilância do interior do edifício. Editado pela televisão Record, o vídeo mostra o sangue-frio dos dois atacantes e a violência do momento que deixou ainda 11 feridos.



Com pouco mais que um minuto, o filme permite ver como o primeiro atacante enfrenta um grupo de alunos a quem aponta a arma. O vídeo não mostra os disparos, mas nas imagens seguintes é possível ver uma aluna caída no chão, gravemente ferida ou morta. Este atacante despe então o casaco e entra noutra área já longe das câmaras.



O outro atirador aparece de seguida, fortemente equipado. Pega num machado para atacar a vítima estendida, altura em que o vídeo é novamente cortado. Momentos depois, as imagens mostram um grupo de alunos a tentar fugir da escola - é então que é visto a pontapear e esmurrar os alunos que escapam ao outro atacante.



ATENÇÃO: As imagens podem ferir a susceptibilidade dos leitores.