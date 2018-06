O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, garantiu que os direitos dos animais serão rectificados após as eleições de 24 de Junho.

Um cão bebé encontrado numa floresta com as quatro patas e a cauda amputadas gerou uma onda de indignação na Turquia. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, garantiu que os direitos dos animais serão rectificados após as eleições de 24 de Junho.



Um operador de máquinas de construção civil, suspeito de ter sido o autor do crime, foi detido no distrito de Sapanca. O animal morreu, dois dias após ser encontrado na floresta, durante uma cirurgia.



"Em casa ou nas ruas vamos ter a lei em consideração e avaliá-la. Este operador foi detido. As autoridades de Sapanca ordenaram a sua detenção", afirmou durante uma acção de campanha política, no domingo. "Não há nada aceitável nisto, mas é muito importante torna-la pública para sensibilizar as pessoas".



O crime originou um raro sentimento de união na Turquia, com os partidos e os candidatos à presidência a manifestarem-se contra as leis que protegem os animais no país.