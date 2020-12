O avião que pode salvar Putin de uma guerra nuclear foi assaltado

Ladrões assaltaram o avião de proteção apocalíptica russo. Seria neste veículo que os principais oficiais russos e o presidente do país, Vladimir Putin, seguiriam em caso de um conflito nuclear. O Ilyushin-80 foi roubado de um aeródromo no sul russo, informam os meios de comunicação estatais, citados pelo jornal britânico The Guardian.

De acordo com as informações conhecidas, os ladrões invadiram o Ilyushin-80 através da porta de mercadorias e fugir com cerca de 40 peças de equipamento de comunicação. Os assaltantes estão ainda a monte e são procurados pelas autoridades russas.

Os serviços de administração do interior russos confirmaram que um avião havia sido assaltado, no Complexo Aeronáutico Científico e Técnico de Taganrog, não especificando que o avião apocalíptico tinha sido o alvo. A informação foi avançada pela Ren-TV, uma televisão estatal, que adiantou ainda que foram encontradas impressões digitais e pegadas a bordo do veículo aéreo.

A Rússia tem quatro aviões Ilyushin-80, equipados especialmente para proteger os passageiros no caso de uma guerra nuclear. Uma das principais características destes veículos é que não têm janelas no lado dos passageiros, para evitar que estes olhem para explosões atómicas, correndo o risco de cegarem.

Quanto a armamento, os aviões dispõem de mísseis e formas de contactar com as forças armadas, incluindo as bases com capacidade de lançar um ataque nuclear. Não se sabe quais as possíveis consequências que o roubo dos rádios podem vir a ter.

Os aviões estão também preparados para aguentar vários dias no ar, desde que sejam reabastecidos. No entanto, muitas das suas características são desconhecidas, sendo segredo de estado.



Também os Estados Unidos têm um avião especialmente concebido para salvar o presidente norte-americano em caso de conflito nuclear.