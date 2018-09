O furacão perdeu forças e trata-se agora de uma tempestade tropical. Porém, o governo dos EUA lembra que mantém a sua "ameaça à vida" devido aos ventos fortes, precipitação e inundações.

Pelo menos cinco pessoas, incluindo uma mãe e um bebé, foram das primeiras vítimas do furacão Florence – entretanto tempestade tropical – nas Carolinas do Norte e Sul, nos Estados Unidos. O número de vítimas, contudo, subiu durante esta madrugada.

A mãe e a criança morreram na sequência da queda de uma árvore na sua habitação em Wilmington. O pai sobreviveu e foi levado para um hospital local. As outras vítimas, segundo o The New York Times, faleceram por motivos variados: uma morreu quando tentou ligar um gerador; outra teve um ataque cardíaco em Pender County e não foi socorrida a tempo devido às árvores caídas no chão que bloquearam a passagem das ambulâncias. A quinta morreu quando saiu de casa para verificar o estado dos seus cães.





WPD can confirm the first two fatalities of Hurricane #Florence in Wilmington. A mother and infant were killed when a tree fell on their house. The father was transported to NHRMC with injuries. https://t.co/FC5PAhuxig — Wilmington Police (@WilmingtonPD) 14 de setembro de 2018





Na sexta-feira na cidade de New Bern, Carolina do Norte, cerca de 360 pessoas foram resgatadas após as águas terem invadido as suas casas. Segundo as autoridades locais, pelo menos outras 140 ainda aguardam resgate no dia de hoje, estando abrigadas nos patamares mais altos de edifícios na zona, segundo a AP e CNN.









O Florence começou como um furacão de nível 1, mas tem perdido força nas últimas horas e passou da noite de sexta-feira para sábado para a categoria de tempestade tropical. Ainda assim, mantém o seu perigo devido ao perigo de marés ciclónicas, inundações, ventos muito fortes (já atingiram os 150 km/h) e precipitações intensas que constituem "ameaças à vida", segundo o boletim do National Hurricane Center.

Há ainda a possibilidade de ocorrência de tornados esta noite de sábado na zona este da Carolina do Norte.