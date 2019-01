As buscas por sobreviventes à tragédia vivida esta sexta-feira em Brumadinho, no Brasil, continuam. As autoridades confirmaram, até ao momento, 60 vítimas e pelo menos 292 desaparecidos após a rutura da barragem que levou a um tsunami de lama e barro que destruiu tudo por onde passou.

No entanto, o trabalho dos bombeiros na procura de mais sobreviventes parece difícil. "Como a tragédia envolve lama, um tipo de material que ocupa muito espaço, é diferente de qualquer tipo de desabamento com bolsas de ar e no qual é provável encontrar sobreviventes. Com a lama isso é muito difícil de acontecer. Mas ainda trabalhamos com todas as possibilidades, para garantir que essas pessoas voltam o mais rápido possível para as suas famílias. Entendemos a angústia das famílias, mas é uma área de busca de 10 quilómetros e milhões de metros cúbicos de mina", afirmou esta segunda-feira o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Pedro Aihara, em conferência de imprensa.