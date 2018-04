Com Lusa. Todas as ruas de acesso ao local foram cortadas pela polícia e somente as ambulâncias podem circular.Com Lusa.

Um atentado suicida junto a um centro de recenseamento eleitoral em Cabul matou pelo menos 31 pessoas. Após um balanço inicial de quatro mortos, porta-voz do Ministério da Saúde revelou o aumento de casualidades, avança a agência Reuters. A explosão provocou ainda mais de 50 feridos.Segundo a agência Amaq, o Estado Islâmico reivindicou o ataque.Daud Amin, da polícia de Cabul, disse que o atentado suicida, de um kamikaze que se fez explodir, atingiu civis que esperavam para receber o seu cartão de identificação eleitoral. O Afeganistão terá eleições parlamentares a 20 de Outubro.Na semana passada, três agentes da Polícia responsáveis por guardar os centros de recenseamento eleitoral em duas regiões do país foram mortos, de acordo com a informação das autoridades.