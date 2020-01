A Comissão Nacional de Saúde chinesa confirmou esta segunda-feira que o novo vírus que já infetou 217 pessoas e causou a morte a três é transmissível entre humanos. Foram detetados pelo menos dois casos em que o coronavírus passou de pessoa para pessoa, isto na província de Guangdong.A confirmação chegou em forma de comunicado à agencia de notícias estatal chinesa, assinada por um especialista do órgão de autoridade para a saúde, Zhong Nanshan. Esta era uma possibilidade há muito apontada devido à velocidade com que os novos casos estavam a surgir. Só no passado fim de semana, o número de pessoas infetadas mais do que triplicou.O receio em torno de uma possível epidemia adensa-se, com muitos chineses a viajarem esta semana para celebrar o novo ano lunar. Até então, já foram detetados casos no Japão, Coreia de Sul e Tailândia, para além das grandes cidades chinesas Pequim, Xangai e Shenzhen.

Esta nova doença erá começado num mercado de peixe de Wuhan, na China. Mas a fonte de transmissão não foram os peixes mas os animais vivos que também existem neste mercado, como aves ou um animal chamado civeta. O mercado foi encerrado a 1 de janeiro de 2020. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o início dos sintomas dos 41 casos confirmados varia entre 8 de dezembro de 2019 e 2 de janeiro de 2020.