O Novo IRA, grupo republicano dissidente que luta pela reunificação da Irlanda, admitiu esta terça-feira a responsabilidade pela morte a tiro da jornalista Lyra McKee, nos confrontos em Londonderry, num comunicado citado pelo jornal The Irish News. O New IRA apresentou "sinceras desculpas ao parceiro de Lyra McKee, família e amigos pela morte", segundo o The Irish News, que escreveu ter recebido um comunicado que continha uma mensagem codificada do grupo.

A jornalista, de 29 anos, foi "tragicamente morta" a tiro na noite de quinta-feira, enquanto "se posicionava ao lado das forças inimigas", justificou o Novo IRA.



Natural de Belfast, a jovem repórter foi atingida na cabeça por um homem com máscara que disparava contra a polícia no bairro de Creggan, em Londonderry, tendo morrido já no hospital.



Numa conferência de imprensa na sexta-feira, o inspetor do Serviço de Polícia da Irlanda do Norte Mark Hamilton afirmou que as autoridades acreditavam que fora "um ato terrorista cometido por violentos dissidentes republicanos".



As autoridades prenderam dois jovens, com 18 e 19 anos, que foram posteriormente libertados sem acusação. Ao anunciar a libertação dos dois homens, a polícia também lançou um novo apelo para que testemunhas contactasseem as autoridades, caso tenham informações sobre o ocorrido.