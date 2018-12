Os confrontos no centro de Paris duraram várias horas, com a polícia a utilizar gás lacrimogéneo e canhões de água, sendo que várias montras foram partidas e uma galeria comercial foi atacada.

Mais de 125 mil pessoas saíram às ruas de França, este sábado, no quarto capítulo dos protestos do movimento dos "coletes amarelos". Segundo o Ministério do Interior francês, só em Paris estiveram 10 mil manifestantes. As autoridades identificaram 1385 pessoas, das quais 974 ficaram sob custódia policial. Os confrontos entre manifestantes e autoridades provocaram 118 feridos, incluindo 17 elementos das forças de segurança.



Ao meio dia, o governo francês tinham indicado que estavam a manifestar-se cerca de 31 mil pessoas em toda a França, das quais 8 mil em Paris.



No total foram mobilizados para todo o território francês 89 mil membros das forças da ordem, 8 mil dos quais para Paris, quase tantos quanto os manifestantes.



Veículos blindados da polícia militarizada foram excepcionalmente mobilizados para a capital francesa e circularam para dissuadir os manifestantes ou destruir barricadas.



Parte das medidas de segurança das forças policiais planeadas para a manifestação dos "coletes amarelos" foram colocadas na Internet. Segundo fonte judicial, o Ministério Público de Paris abriu uma investigação para identificar a origem da divulgação desta informação. "Um memorando do DSPAP (Departamento de Segurança e Proximidade com a Aglomeração) relativo ao dispositivo foi divulgado na internet. Trata-se de uma nota técnica que foi amplamente distribuída", referiu.



Acusada de incitar os "coletes amarelos" a actos de violência, a presidente da União Nacional, Marine Le Pen, pediu ao presidente francês, Emmanuel Macron, "respostas fortes" face ao "sofrimento social" dos manifestantes. "É preciso que [Mácron] tome consciência do sofrimento social e lhe dê respostas fortes e imediatas", afirmou em Bruxelas, à margem de um encontro sobre o Pacto Global para a migração, organizado pelo partido nacionalista flamengo Vlaams Belang, no qual participa também Steve Bannon, ex-conselheiro de Donald Trump. "Apelo uma vez mais ao Presidente da República para ter em conta o sofrimento que é manifestado e dar-lhe uma resposta", insistiu, pedindo também a Macron para não ficar fechado no Eliseu e calado.



As manifestações em França iniciaram-se depois do presidente francês e o seu governo terem anunciado que não iriam abdicar do imposto adicional sobre os combustíveis, justificando esta decisão como uma medida de combate às alterações climáticas. Entretanto, o governo já anunciou que voltava atrás, mas as manifestações não cessaram, agora com o alvo apontado a Macron e à sua demissão.



Outras exigências feitas pelos manifestantes são o fim dos sem-abrigo em Paris, a pensão mínima subir para os 1.200 euros, aumentar o salário mínimo para os 1.300 euros, rendas mais baratas, principalmente para os estudantes, terminar com o trabalho precário, proibir as deslocalizações das empresas francesas e ainda reduzir a idade de reforma para os 60 anos e para os 55 anos para todos os profissionais de trabalho físico.