Enquanto as equipas de resgate continuam os trabalhos de busca de desaparecidos na zona da Ática, a região mais afectada pelos incêndios que lavraram a Grécia na segunda-feira passada, as autoridades gregas, citadas pela ABC News, emitem o primeiro balanço oficial das vítimas: 91 pessoas morreram e 25 mantêm-se desaparecidas, seis dias depois da tragédia.

Antes de o governo grego actualizar a contagem de fatalidades, o número de mortos manteve-se nos 88 até sábado.

Segundo o Corpo de Bombeiros da Grécia, a maioria das vítimas morreu com os incêndios e algumas acabaram por se afogar no mar, onde se tentaram salvar das chamas. Dezenas de mergulhadores voluntários, muitos Navy Seals reformados, ofereceram-se para tentar encontrar mais corpos de vítimas no mar.