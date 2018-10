Nove suspeitos de terrorismo, que alegadamente preparavam ataques no Egipto, foram esta segunda-feira abatidos pelas forças de segurança egípcias.

O tiroteio entre os presumíveis terroristas e as forças de segurança ocorreu na madrugada de hoje, numa caverna localizada no município de Al Ghanayem, na estrada deserta ocidental que liga Asiut à província de Sohag.



As primeiras investigações apontam a que os "terroristas" tinham preparado "artefactos explosivos" para realizar uma série de "ataques hostis contra instalações importantes e vitais do Egipto".



As forças de segurança apreenderam seis armas automáticas, dois dispositivos explosivos e muita munição, disse a fonte. Egipto realiza muitas operações contra supostos terroristas, que é habitual associarem-se ao grupo Irmandade Muçulmana, considerado actualmente ilegal no país, depois de ter governado entre 2012 e 2013.