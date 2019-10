O condutor do camião, um irlandês de 25 anos, foi detido por suspeitas de homicídio. As autoridades suspeitam que o camião tenha vindo da Bulgária e entrado no Reino Unido pelo País de Gales no passado sábado, 19 de outubro.Segundo a polícia de Essex , o caso está agora sob investigação. As autoridades britânicas foram chamadas ao local pelas 1h40, após ter sido descoberto "um contentor de camião com pessoas dentro no Parque Industrial de Waterglade"."Estamos no processo de identificação das vítimas, no entanto posso antecipar um processo moroso", afirmou o superintendente Andrew Mariner, citado no comunicado.Um cordão policial foi instalado no parque industrial em Thurrock, que permanece fechado.