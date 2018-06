Bunker de armazenamento nuclear de Kaliningrado foi alvo de várias obras durante os últimos dois anos, segundo analistas norte-americanos.

Kaliningrado é um dos focos do mundo por ser uma das cidades-sede do Mundial de futebol a decorrer na Rússia. Mas esta segunda-feira, o enclave que se situa entre a Lituânia e a Polónia, junto ao Mar Báltico, e dista 500 quilómetros da Rússia é notícia pelo bunker de armas nucleares que alberga.



Segundo a Federação de cientistas norte-americanos (FAS, sigla em inglês), novas imagens satélite tiradas ao local demonstram que o bunker foi alvo de várias obras de melhoramento que começaram em 2006, tendo o novo tecto sido colocado no início da primavera. "[O bunker] tem todas as características dos locais típicos de armazenamento de armas nucleares russas", garantiu o director do gabinete de informações nucleares da FAS, Hans Kristensen, citado pelo The Guardian.



"Estamos a monitorizar o espaço há alguns meses e houve algumas reformas, mas nada tão profundo como o que foi feito agora. Esta é a primeira vez que percebemos que um dos bunkers nucleares ampliado e aparentemente reformado", explicou, referindo como o local está "fechado": não só existem cercas múltiplas em todo o perímetro militar, como o próprio bunker esta protegido por inúmeras cercas. "São características de todos os outros locais de armazenamento de armas nucleares russos que conhecemos".



Ainda assim, Kristensen deixa um esclarecimento: "as fotos não comprovam que existam agora armas nucleares em Kaliningrado. Mas demonstram que estamos perante um lugar activo". Para o especialista, não está claro que já existem ogivas nucleares no local, se já estão prestes a ser transportadas ou se as reformas indicam que se está perante um projecto a curto prazo.



Nos últimos tempos, perante as questões da Síria e da Ucrânia, a relação entre a Rússia e a NATO tem-se deteriorado. Em Março, o presidente da Rússia apresentou armamento militar, como o míssil balístico Sarmat, que disse que tem um "alcance praticamente ilimitado" e torna "inútil o escudo antimíssil dos Estados Unidos". "Antes de termos os novos sistemas de armamento, ninguém nos escutava. Escutam-nos agora!", declarou. Em resposta, a NATO considerou "inaceitável e contraproducente" o discurso do líder moscovita.