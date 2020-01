Nova Zelândia. 13 pessoas no hospital um mês após erupção de vulcão

Neste dia, 47 pessoas estavam de visita à ilha quando a atividade vulcânica começou.

Treze pessoas continuam hospitalizadas um mês depois da erupção do vulcão Whakaari, na Nova Zelândia , que matou 17 pessoas. De acordo com o The Guardian, quatro destes feridos continuam em estado crítico. vulcão Whakaari , na White Island, entrou em erupção no dia 9 de dezembro do ano passado.As autoridades neozelandesas confirmaram a morte de 17 pessoas e duas continuam desaparecidas. As buscas por estas duas pessoas, que as autoridades acreditam não terem sobrevivido, foram suspensas a 24 de dezembro. No entanto, as equipas de resgate continuam "disponíveis para responder" as novas informações, afirmou o inspetor da polícia Warwick Morehu.

"As autoridades não regressaram à ilha desde que a missão de recuperação foi completada", disse Morehu, que garantiu que os oficiais continuam em contacto com as famílias das vítimas.



Erupção de vulcão era "acidente à espera de acontecer"

A erupção do vulcão Whakaari era "um acidente à espera de acontecer há muitos anos", assegurou, no dia do desastre, Ray Cas, professor emérito da Universidade de Monash, na Austrália.



"Após visitá-lo duas vezes, sempre achei que era muito perigoso permitir aos grupos diários de turismo que visitassem o vulcão desabitado da ilha de barco e helicóptero", afirmou o especialista, citado pela SBS News, rádio e televisão neozelandesa.





