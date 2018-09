Cinco pessoas, incluindo três crianças, foram esfaqueadas por uma funcionária de uma creche em Nova Iorque, avançam as autoridades norte-americanas.

Cinco pessoas, incluindo três crianças, foram esfaqueadas por uma funcionária de uma creche em Nova Iorque, avançam as autoridades norte-americanas.



A história está a ser avançada pelo ABC News. Fonte policial avança que uma das crianças encontra-se em estado crítico, mas nenhum está em perigo de vida. Os investigadores dizem que o incidente aconteceu numa casa que serve informalmente como creche.





JUST IN: Five people, including three children, slashed by employee of home-operated daycare center in New York City, authorities say. https://t.co/hAfg57ZixQ — ABC News (@ABC) 21 de setembro de 2018

As autoridades chegaram ao local pelas 3:30 da manhã (8:30, hora portuguesa). Todas as vítimas, entre elas três crianças (duas meninas e um menino) foram levadas para o hospital New York-Presbyterian/Queens. Ainda ficaram feridos o pai de uma criança da creche e outra funcionária.A suspeita, uma mulher de 52 anos, foi encontrada na cave da creche com cortes nos pulsos, acrescentam ainda as autoridades. Foi detida e as suas feridas estão a ser tratadas, estando já fora de risco de vida.