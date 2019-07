Conservadores da Nova Democracia voltam ao poder na Grécia com maioria absoluta

A Nova Democracia terá conquistado a maioria absoluta no Parlamento da Grécia, de acordo com os resultados apurados, numa altura em que mais de um terço dos votos estão contados.

A Nova Democracia, liderada por Kyriakos Mitsotakis, terá conquistado 39,8% dos votos, segundo os dados do Ministério do Interior, citados pela imprensa internacional. Tendo como base estes dados, o partido de Mitsotakis deverá conseguir eleger 154 deputados, o que corresponde a uma maioria parlamentar, uma vez que o Parlamento é composto por 300 membros.

Já o Syriza, de Alexis Tsipras, terá ficado nos 31,4% dos votos.

O Movimento da Mudança, que é constituído por elementos do partido socialista Pasok, terá conseguido 8,2% dos votos. Já o Partido Comunista ficou com 5,3%, e o partido de extrema-direita Solução Grega terá conquistado 3,8% dos votos. O movimento do antigo ministro das Finanças, Yanis Varoufakis ficou-se pelos 3,4%.

Os partidos que conquistarem 3% dos votos conseguem eleger deputados, explica a Bloomberg.