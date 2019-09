UE: Nova comissária europeia ouvida em investigação a cargos fictícios

Mouvement Démocrate (MoDem), contratava assistentes parlamentares.

No mesmo dia em que a presidente-eleita da Comissão Europeia apresentou a sua nova equipa de 27 comissários que a acompanharão em Bruxelas, um destes membros, a francesa Sylvie Goulard, foi ouvida pelas autoridades francesas como parte de uma investigação sobre cargos fictícios no Parlamento Europeu.Embora um fonte policial tenha referido à agência Reuters que a nova Comissária do Mercado Interno não seja o principal alvo da investigação e que a mesma tenha indicado que não cometeu nenhuma transgressão, Goulard devolveu na passada semana 45 mil euros ao Parlamento Europeu - pagos ao seu antigo assistente, Stéphane Thérou, quando o mesmo já não trabalhava para a então eurodeputada.Antiga ministra da Defesa após a eleição de Emmanuel Macron, em 2017, afastou-se do cargo apenas um mês depois da sua entrada após a abertura das investigações sobre a forma como o seu partido, oAlém de Goulard, foram também ouvidos pelas autoridades francesas antigos membros do partido.