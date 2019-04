O incêndio que na segunda-feira devastou a catedral de Notre Dame , em Paris , foi controlado durante a madrugada desta terça-feira. Às 6h00 locais (7h00 em Lisboa), o secretário de Estado do Interior francês Laurent Nunez, anunciou que o fogo estava "sob controlo mas não totalmente extinto", noticia a Reuters. O presidente francês, Emmanuel Macron, garantiu que o monumento "vai ser reconstruído".

Nunez declarou que, uma vez afastado o "perigo do fogo" na catedral de Notre-Dame, a questão fundamental é, a partir de agora, saber "como vai resistir a estrutura".

"O perigo do fogo já foi afastado, a questão agora é o edifício: como é que a estrutura vai resistir ao incêndio da noite passada", afirmou Laurent Nuñez, em declarações à imprensa ao início da manhã.

"Haverá, portanto, uma reunião às 8h00 (7h00 em Lisboa) com especialistas e arquitetos para tentar determinar se a estrutura é estável, e se os bombeiros podem permanecer dentro do edifício para continuar a missão", acrescentou.

Cerca de 400 bombeiros lutaram durante quase 12 horas contra as chamas que destruíram um dos edifícios icónicos de Paris e da arte gótica, apesar do fogo já ter sido dado como "parcialmente extinto" e "completamente contido" pelas autoridades. Neste momento, cerca de uma centena de bombeiros continua no local.

O incêndio começou cerca das 18h50 (17h50 em Lisboa) na segunda-feira. Em poucas horas, grande parte do telhado ficou reduzida a cinzas.

"O telhado inteiro está danificado, toda a estrutura ficou destruída, parte da abóboda caiu", disse Gabriel Plus, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Paris, ao início da manhã de hoje.

No entanto, "os dois campanários foram salvos", bem como "todas as obras de arte" pertencentes ao 'tesouro' da catedral, incluindo a coroa de espinhos e a túnica de São Luís, indicou.

A Procuradoria de Paris tinha já afirmado que os investigadores estavam a considerar o incêndio como um acidente, referindo que a polícia vai avançar com uma investigação por "destruição involuntária causada pelo fogo",

A tragédia de Notre-Dame gerou mensagens de pesar e de solidariedade de chefes de Estado e de Governo de vários países, incluindo Portugal, bem como do Vaticano e da ONU.

"Majestoso e sublime edifício", como escreveu em 1831 o escritor francês Victor Hugo no seu romance "Notre-Dame de Paris", a catedral foi construída em 1163 e iniciou a função religiosa em 1182.



Macron: "Esta catedral vai ser reconstruída"

Em frente à Catedral de Notre Dame, ainda a arder, o presidente francês deixou uma garantida: o monumento "vai ser reconstruído". O chefe de estado falou aos jornalistas e à nação já depois de Laurent Nunez ter indicado que a "estrutura da catedral está salva na sua integridade".