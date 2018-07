A administração Trump aceitou a proposta de permitir que armas de fogo sejam forjadas em impressoras 3-D.O governo norte-americano chegou a um acordo com Cody Wilson que, em 2012, disponibilizou na Internet os planos e o software necessários para produzir o Liberator, a primeira arma impressa em 3-D. O documento foi descarregado mais de 100 mil vezes até que o governo norte-americano bloqueou o site por infringir as regras sobre exportações internacionais.Wilson foi a tribunal e invocou o direito à liberdade de expressão, tendo o governo norte-americano cedido, explica o jornal Expresso.Assim, Wilson e a sua empresa, a Defense Distributed, vão poder voltar a distribuir livremente os planos para o Liberator e outras armas de fogo. "A era da arma descarregável começa", pode ler-se no site da empresa que volta a estar operacional a 1 de Agosto.A decisão tem sido altamente criticada com vários a pedirem que as autoridades tomem todas as medidas possíveis para limitar a fabricação doméstica desses aparelhos.Embora até agora fosse ilegal fabricar armas de fogo em casa, não era ilegal montá-las, e a Defense Distributed já vendia as peças necessárias para o fazer - peças sem número de série, que portanto impediam as autoridades de seguir o historial de uma arma até à sua origem.