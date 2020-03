No Brasil, já não se consegue identificar a origem de casos de Covid-19

Há casos de coronavírus Covid-19 em todos os continentes e no Brasil, já não se consegue identificar a origem de alguns casos. Nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, foram detetados casos de infetados em que já não é possível identificar a trajetória de infeção do vírus: os chamados casos de transmissão comunitária.

No país, esta sexta-feira, foram confirmados 98 casos de Covid-19. Existem ainda 1.485 casos suspeitos e foram despistados 1.344.

O estado brasileiro com mais casos é o de São Paulo (56), seguido do Rio de Janeiro (16).

A doença está em todos os continentes e em mais de 120 países.

O governador do Rio de Janeiro já suspendeu as aulas, visitas a presos, eventos desportivos e científicos, espetáculos, feiras, comícios e alguns eventos ao ar livre.