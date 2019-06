Neymar chegou ao comissariado às 16:00 (20:00 em Lisboa), apoiado em muletas, devido à rotura de ligamentos num tornozelo que o afastou da Copa América, competição que arranca hoje e na qual o Brasil é o anfitrião.



A modelo brasileira Najila Trindade, de 26 anos, acusa o jogador de a ter violado num hotel em Paris, em maio.



Depois de terminar a primeira parte do interrogatório, a procuradora que acompanha o caso, Fávia Cristina Merlini, disse que Neymar respondeu a todas as questões colocadas e negou ter cometido o crime de que é acusado.



A procuradora colocou de parte uma acareação entre o jogador e a modelo, com base nas declarações que recolheu.



Desde que chegou ao Brasil, há quase três semanas, esta é a segunda vez que o futebolista é ouvido pelas autoridades, depois de na última semana ter prestado declarações no Rio de Janeiro, por alegado delito informático.



Em causa está o facto de Neymar ter publicado nas redes sociais a conversa que manteve com a modelo e fotos intimas de Najila Trindade, numa tentativa de demonstrar que teve um trato normal e que a relação sexual foi consentida.

O futebolista internacional brasileiro Neymar foi ouvido na quinta-feira durante cinco horas no comissariado da polícia de São Paulo, no âmbito da acusação de violação de que é alvo."Estou tranquilo. A verdade aparecerá mais cedo ou mais tarde", salientou o jogador do Paris Saint-Germain à saída das instalações, perto das 21h00 locais (1h00 de sexta-feira em Lisboa).