Uma das preocupações do governo de Espanha era evitar que a cerimónia de exumação dos restos mortais de Francisco Franco , esta quinta-feira, se transformasse numa onda saudosista de apoio ao militar que dirigiu o regime com mão de ferro, até ter morrido em 1975.Mas esse intuito sofreu logo um precalço na chegada dos familiares do antigo ditador à Basilia de Vale dos Caídos , em Madrid, onde decorreu a primeira parte das cerimónias - o corpo foi depois trasladado para o cemitério de El Pardo-Mingorrubio. Tudo porque um dos netos, Francis Franco, ter chegado ao Vale dos Caídos com a bandeira anterior à Constituição espanhola de 1977, que é proibida por lei.O governo espanhol teve então que recordar à família do ditador que durante o processo de exumação do corpo não estava permitido o uso de bandeiras ou outros símbolos e que todas aquelas que fossem usadas seriam retiradas. No entanto, o governo não se opunha a que família usasse algum símbolo no interior do panteão de Mingorrubio, em âmbito privado.Os familiares de Franco, na maioria netos e bisnetos, acompanhados das autoridades espanholas e do advogado da família, Luís Felipe Utrera-Molina, entraram na Basílica do Vale dos Caídos dez minutos antes do início dos procedimentos para a exumação. No interior do templo estiveram os operários que extraíram a lápide que cobre a tumba de Franco, assim como um médico de medicina legal, a ministra da Justiça, Dolores Delgado, e membros do Ministério da Presidência. Todos os presentes foram submetidos a uma inspeção de deteção de metais para evitar a entrada de qualquer dispositivo de gravação.Chegados ao cemitério de El Pardo-Mingorrubio, o caixão foi inumado ao lado do local onde está enterrada Carmen Polo, a mulher do antigo ditador, desde 1988. Só a família poderá visitar a campa de Franco. No entanto, para que tal aconteça, é preciso avisar com antecedência os serviços do cemitério para que estes cedam a chave do espaço, que faz parte do património estatal.Francisco Franco Bahamonde foi um militar espanhol que integrou o golpe de Estado que, em 1936, marcou o início da Guerra Civil Espanhola, tendo exercido desde 1938 o lugar de chefe de Estado, até morrer em 1975, ano em que se iniciou a transição do país para um sistema democrático.Com Lusa