A mudança da embaixada do Brasil em Israel de Telavive para Jerusalém está decidida e é apenas uma questão de tempo, segundo o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

O chefe do governo de Israel disse, durante um encontro que manteve com a comunidade judaica brasileira no Rio de Janeiro, que o recém-eleito presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, lhe assegurou que a mudança da embaixada não era uma questão de "se" mas de "quando".

Netanyahu reuniu-se com Bolsonaro na sexta-feira, após a sua chegada ao Brasil, onde está para participar na tomada de posse do novo Presidente, naquela que é a primeira visita de um chefe de Estado israelita aquele país.