Os números não enganam: desde que uma empresa na Nova Zelândia experimentou um novo modelo laboral, com 4 dias de trabalho por semana, o stress generalizado dos funcionários desceu 7%, enquanto o estímulo, empenho e sensação de empoderamento no local de trabalho melhorou significativamente. No total, o nível de satisfação subiu 5% e a produtividade 20%.

Os resultados são de um teste da empresa Perpetual Guardian, que decidiu implementar este modelo entre os meses de Março e Abril deste ano aos seus 240 trabalhadores, com um horário de trabalho de 4 dias por semana com 8h, mas com um salário equivalente a um período de 5 dias.

Finda a fase experimental, a empresa, que gere patrimónios, trata de aplicações monetários e investe dinheiro, concluiu que a experiência foi um sucesso, com 78% dos seus funcionários a apresentar um melhor equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho – uma subida de 24%, comparativamente aos 54% de funcionários que afirmou conseguir coordenar as duas componentes em Novembro do ano passado.

"Se os pais podem passar mais tempo com as suas crianças, como é que isto é uma coisa má?", pergunta Andrew Barnes, fundador da companhia e criador deste teste na Perpetual Guardian. Barnes contou no programa Radio Live que teve esta ideia porque queria dar aos seus funcionários ferramentas para conseguirem contrabalançar a sua vida pessoal e o trabalho com um dia extra para os seus afazeres privados e, simultaneamente, ajudá-los a focarem-se apenas no trabalho quando estão em horário laboral.

"Os resultados foram excitantes", garantiu Barnes. "A produtividade subiu, os níveis de stress desceram (…) As pessoas ficaram mais focadas", garantiu Andrew Barnes.





O fundador informou ainda que os trabalhadores fizeram parte de todo o processo e que não lhes impôs o modelo, dando mais poder aos mesmos. A direcção perguntou-lhes como poderiam manter a produtividade com menos um dia de trabalho e criaram um plano nesse sentido. Barnes explicou ainda que um dia menos de trabalho por semana não é um direito e que seria retirado se os níveis de produtividade baixassem. "Contratualmente não foram reduzidas horas. Se não mantiverem a produtividade, tiramos de volta o presente", esclareceu. "Isto é um presente, não é um direito. Se me derem a produtividade, eu dou-vos o dia. É mútuo respeito".

Para Barnes, os funcionários não estão condicionados a passar 5 dias no local de trabalho. "Diria a todas as empresas na Nova Zelândia para experimentarem", conclui.

Este modelo laboral alternativo já foi estudado por académicos anteriormente. Helen Delaney, professora na Escola de Negócios da Universidade de Auckland, sugere que a motivação e empenho dos funcionários no trabalho subiu porque estes foram incluídos em todas as fases do processo e tiveram um papel central na organização laboral de 4 dias de trabalho. "Os empregados criaram diversas iniciativas e inovações para conseguirem trabalhar de uma forma mais eficiente e produtiva, desde automatizar actividades manuais a eliminar o uso da Internet para assuntos não-relacionados com o trabalho", concluiu Delaney.

Também o ministro para as Relações Laborais da Nova Zelândia, Iain Lees-Galloway, mostrou-se entusiasmado com o projecto e interessado em encorajar outras empresas do país a adoptar o modelo.