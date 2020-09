Alexei Navalny já recebeu alta do hospital

O líder da oposição russa, Alexei Navalny, recebeu alta do hospital de Berlim, na Alemanha, esta terça-feira. A informação foi avançada pela unidade de saúde onde esteve internado durante quatro semanas, esta quarta-feira de manhã.Navalny estava a receber tratamentos para o alegado envenenamento de que foi alvo no Charité – Universitätsmedizin. Foi internado naquele hospital a 22 de agosto, depois de na Alemanha ter pressionado a Rússia a permitira a transferência de um hospital no país liderado por Putin.No comunicado do hospital alemão lê-se que "a condição do paciente melhorou o suficiente", tendo sido possível "receber alta da unidade de cuidados intensivos" e, posteriormente, do hospital.Navalny esteve nos cuidados intensivos do hospital alemão durante 24 dias, tendo passado 32 no hosptal. Os médicos que acompanham o caso do principal opositor de Vladimir Putin afirmam que o prognóstico aponta para "uma recuperação total".O líder da oposição russa garantiu a semana passada que estava a fazer progressos na sua recuperação. "Digo-vos como está a correr a minha recuperação. É já um caminho claro, embora ainda haja um longo caminho a percorrer", afirmou o opositor do presidente da Rússia.Segundo o anúncio de membros da sua equipa na última quinta-feira, vestígios de uma substância química neurotóxica do tipo Novichok foram detetados numa "garrafa de água de plástico normal" recolhida no quarto de hotel em que Alexei Navalny esteve hospedado em Omsk, antes de acabar por cair durante um voo da Sibéria para Moscovo, em 20 de agosto.Um laboratório militar alemão confirmou a 3 de setembro que o opositor russo foi envenenado com uma substância do tipo Novichok.O Governo alemão anunciou a semana passada que dois outros laboratórios, em França e na Suíça, confirmaram as conclusões dos peritos germânicos. No entanto, a Rússia assegurou que os médicos que trataram Navalny em Omsk não encontraram quaisquer sinais de que tivesse sido envenenado, atribuindo o colapso a problemas metabólicos.Posteriormente, a pedido da sua família e dos colegas, e com a permissão do Governo alemão, Navalny foi transferido para Berlim. Os primeiros exames realizados já mostravam sinais de envenenamento, pelo que foi solicitada a cooperação de um laboratório especializado do exército alemão, que confirmou as primeiras indicações.