de forma proporcional, contida e defensiva". Na mesma declaração, citada pela Euronews, o responsável pela NATO

A NATO vai anunciar, esta terça-feira, as "medidas" que vai colocar em marcha como resposta ao caso do envenenamento do antigo agente duplo Serguei Skripal no Reino Unido, cuja autoria Londres atribui à Rússia. Segundo a AFP, as decisões da Organização do Tratado do Atlântico Norte serão anunciadas numa conferência de imprensa do secretário-geral, Jens Stoltenberg.Esta segunda-feira, vários países ocidentais, incluindo 14 países da UE, os Estados Unidos, a Ucrânia, a Albânia e o Canadá, decidiram expulsar dezenas de diplomatas russos em resposta ao envenenamento com gás neurotóxico de Skripal e da sua filha, Yulia. Já hoje, a Irlanda anunciou a expulsão de um diplomata russo. Portugal reagiu em comunicado, dizendo "toma boa nota" da decisão concertada, mas sem esclarecer se adoptará qualquer medida semelhante neste âmbito.Há cerca de duas semanas, Stolenberg disse era importante reagir "denunciou, igualmente, um "padrão de comportamento" mostrado pela Rússia nos últimos anos, referindo-se ao conflito na Ucrânia e à presença militar que Moscovo impôs à Moldávia e à Geórgia.