NATO diz que EUA estão a fazer algo "muito importante", mas Aliança vai manter-se de fora

Mark Rutte diz que “não há quaisquer planos” para a NATO se envolver no conflito.

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, pronunciou-se pela primeira vez sobre a operação norte-americana e israelita no Irão, elogiando a atuação militar, mas garantindo que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, no acrónimo em inglês) não se vai envolver. “É muito importante o que os EUA estão a fazer, em conjunto com Israel, porque está a degradar a capacidade do Irão de desenvolver armas nucleares e mísseis balísticos", disse Rutte.



Mark Rutte DR

Em declarações à televisão alemã ARD, esclareceu que “não há quaisquer planos” para a NATO se envolver no conflito. “A não ser aliados individuais a fazerem o que podem para ajudar o que estão a fazer os americanos e os israelitas", acrescentou.

